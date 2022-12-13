明治ＨＤ、オミクロン株ワクチンの最終治験開始 米創薬ベンチャーが開発
2022年12月13日21時25分
明治ホールディングス（ＨＤ）は１３日、製薬子会社ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ（東京）が、米創薬ベンチャーが開発中のオミクロンなど変異株への有効性が期待される新型コロナウイルスワクチン「ＡＲＣＴ―１５４」について、国内で最終段階の治験を開始したと発表した。
明治ＨＤ、オミクロン株ワクチンの最終治験開始 米創…
2022年12月13日21時25分
明治ホールディングス（ＨＤ）は１３日、製薬子会社ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ（東京）が、米創薬ベンチャーが開発中のオミクロンなど変異株への有効性が期待される新型コロナウイルスワクチン「ＡＲＣＴ―１５４」について、国内で最終段階の治験を開始したと発表した。
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