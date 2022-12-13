中国、重要経済会議延期か コロナ感染拡大受け―報道
2022年12月13日20時21分
【北京時事】米ブルームバーグ通信は１３日、関係者の話として、中国共産党・政府が例年１２月中旬ごろに開く中央経済工作会議が延期されると報じた。開催地の北京で新型コロナウイルスの感染が急拡大しているためという。新たな日程は不明。
中国、重要経済会議延期か コロナ感染拡大受け―報道
2022年12月13日20時21分
【北京時事】米ブルームバーグ通信は１３日、関係者の話として、中国共産党・政府が例年１２月中旬ごろに開く中央経済工作会議が延期されると報じた。開催地の北京で新型コロナウイルスの感染が急拡大しているためという。新たな日程は不明。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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