証券取引等監視委員会委員長に１３日付で就任した中原亮一氏（６３）が同日、東京・霞が関で記者会見した。検事時代の捜査経験から地道な作業の重要性を説く一方、「過去の経験に縛られるのは必ずしも適切ではない。虚心坦懐（たんかい）に広く視野を持つことも大事だ」と述べた。

中原氏は「現在の経済社会の動きは速く、大きくなっている」と指摘。「資本市場の変化や新たな事象に的確に対応することが重要だ。市場監視の専門機関と呼ばれるにふさわしい力を発揮し、成果を上げていくことが求められる」と語った。

慶応大法卒。１９８５年に検事任官し、東京地検特捜部長や横浜地検検事正、福岡高検検事長などを歴任した。