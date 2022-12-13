立憲民主党は１３日、衆院小選挙区を「１０増１０減」する区割り変更を踏まえ、次期衆院選で公認候補となる新支部長６７人を発表した。また、東京７区で松尾明弘氏、愛知１６区で松田功氏の元職２人の公認も内定した。