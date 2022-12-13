ＪＲ東日本の深沢祐二社長は１３日の記者会見で、採算が悪化したローカル線を巡り、「来年以降、ぜひ具体的な議論に入っていきたい」と述べ、存廃問題を含む再編協議を年明け以降、沿線自治体と始めたい意向を示した。まずは任意の形での協議入りを目指す方針だ。