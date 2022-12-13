円、１３７円台後半 ロンドン外為
2022年12月13日18時16分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３７円台後半でもみ合った。午前９時現在は１３７円６５～７５銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４５円１５～２５銭と、６０銭の円安・ユーロ高。
円、１３７円台後半 ロンドン外為
2022年12月13日18時16分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３７円台後半でもみ合った。午前９時現在は１３７円６５～７５銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４５円１５～２５銭と、６０銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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