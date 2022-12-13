ＪＲ東がネット銀行口座 ２４年春から、鉄道で初
2022年12月13日17時30分
ＪＲ東日本は１３日、新たなインターネット金融サービス「ＪＲＥ ＢＡＮＫ」を２０２４年春に開始すると発表した。ＪＲ東ブランドの銀行口座を提供し、預金や住宅ローンなどの利用に応じて「ＪＲＥポイント」を付与。新幹線優待などの特典も設け、利用客の囲い込み戦略を強化する。
楽天銀行のシステムを使い、ＪＲ東が銀行代理業を行う。銀行代理業参入は「鉄道会社では初」（ＪＲ東）という。楽天ポイントはたまらない。
ＪＲ東がネット銀行口座 ２４年春から、鉄道で初
2022年12月13日17時30分
ＪＲ東日本は１３日、新たなインターネット金融サービス「ＪＲＥ ＢＡＮＫ」を２０２４年春に開始すると発表した。ＪＲ東ブランドの銀行口座を提供し、預金や住宅ローンなどの利用に応じて「ＪＲＥポイント」を付与。新幹線優待などの特典も設け、利用客の囲い込み戦略を強化する。
楽天銀行のシステムを使い、ＪＲ東が銀行代理業を行う。銀行代理業参入は「鉄道会社では初」（ＪＲ東）という。楽天ポイントはたまらない。
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