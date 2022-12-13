サントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史社長は１３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含め６％の賃上げを実施する意向を示した。物価高騰に対応するとともに、社員の士気向上が狙い。労使で合意すれば１８年以来、５年ぶりのベア実施となる。