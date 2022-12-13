ベア含め６％賃上げ表明 物価高に対応―サントリーＨＤ社長
2022年12月13日17時13分
サントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史社長は１３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含め６％の賃上げを実施する意向を示した。物価高騰に対応するとともに、社員の士気向上が狙い。労使で合意すれば１８年以来、５年ぶりのベア実施となる。
ベア含め６％賃上げ表明 物価高に対応―サントリーＨＤ社長
2022年12月13日17時13分
サントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史社長は１３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含め６％の賃上げを実施する意向を示した。物価高騰に対応するとともに、社員の士気向上が狙い。労使で合意すれば１８年以来、５年ぶりのベア実施となる。
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