東京、新たに１万９８００人感染 前週比４２９９人増―新型コロナ
2022年12月13日17時01分
東京都は１３日、新たに１万９８００人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ４２９９人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日比３人増の２２人だった。
東京、新たに１万９８００人感染 前週比４２９９人増―新型コロ…
2022年12月13日17時01分
東京都は１３日、新たに１万９８００人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ４２９９人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日比３人増の２２人だった。
関連記事
話題のニュース
社会用語
社会
東京、新たに１万９８００人感染 前週比４２９９人増―新型コロナ(12/13 17:01)
勾留中死亡、複数署員暴行か 保護室に１４０時間収容―愛知・岡崎署(12/13 16:49)
美浜３号機差し止め、２０日判断 ４０年超原発で唯一稼働―大阪地裁(12/13 15:58)
就労証明をオンライン化 保育園の入所申請―政府(12/13 15:54)
気象衛星がバトンタッチ ひまわり８号から９号に―気象庁(12/13 15:51)
歌人で近代短歌研究者の篠弘さん死去、８９歳(12/13 15:23)
刑法犯認知件数、１９年連続で減少 戦後最少、サイバー犯罪増加―白書(12/13 15:13)
認定こども園を特別監査 園児虐待で富山市など(12/13 14:45)
入所者の全裸や下着姿撮影 西興部村の老人ホーム―北海道(12/13 14:37)
南海キャンディーズしずちゃん結婚(12/13 14:22)
Ｗ杯サッカー宿泊施設でトラブル チェックインできず怒号も―組織委「解決済み」強調(12/13 13:45)
ジョンソン＆ジョンソンなど立ち入り 医療機器メーカーに不公正取引か―公取委(12/13 13:02)
過失運転致死傷に容疑切り替え 小山町の観光バス横転―静岡県警(12/13 12:12)
西村環境相、ＣＯＰ１５出席へ(12/13 11:46)
蒲田警察署で火災 調理人の男性がやけど―警視庁(12/13 11:41)
アニメ映画賞に日本の「犬王」 Ｇ・グローブ、候補作発表(12/13 11:30)
小中「８．８％」発達障害の可能性 １学級に３人の割合―支援行き届かず・文科省調査(12/13 10:58)
乏しい手掛かり、情報求め公開捜査 大学「学生の精神的ケア必要」―発生から２週間、宮台真司さん襲撃事件(12/13 10:53)
生活基盤「変容」も対象 原発事故、賠償拡大へ―基準見直しで素案・政府審査会(12/13 10:40)
大豆ミートで中国料理コース 新潟〔地域〕(12/13 10:04)
「３０％保全」民有地も活用 生物多様性、日本の取り組み―ＣＯＰ１５(12/13 07:08)
最優秀賞に鳥取の小学生ら 新聞コンクールの入選作決定(12/13 05:09)
固形がん抑制する細胞作製 マウスでｉＰＳ細胞を活用―京都大(12/13 01:04)
新年一般参賀、抽選倍率１０倍に 定員９６００人、３年ぶり開催―宮内庁(12/13 00:13)
今年の漢字、ロシアも報道 責任触れず「ウクライナで紛争」(12/12 20:58)
尾身会長がコロナ感染 喉に違和感、発熱なし(12/12 20:49)
ＮＰＯ法人「大きな成果」 最高裁判決受け原告側会見―「追い出し条項」訴訟(12/12 20:33)
接種後死亡、新たに５人認定 新型コロナワクチン―厚労省分科会(12/12 20:06)
国内感染、新たに６万９５７人 前週比１万４０００人増―新型コロナ(12/12 19:35)
水木一郎さん死去 「マジンガーＺ」アニソンの帝王、７４歳(12/12 18:46)
会員限定