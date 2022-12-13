ＮＴＴやトヨタ自動車などが出資する半導体メーカー、ラピダス（東京）は１３日、米ＩＢＭと提携したと発表した。自動運転などでの活用が想定される次世代半導体の量産に向け、最先端技術を持つ米ＩＢＭと共同開発を行う。