中部電力の電力小売り子会社、中部電力ミライズ（名古屋市）は１３日、農業を展開するアグリガスコム（愛知県豊橋市）が農地の上に設ける太陽光発電所から、切削工具大手オーエスジー（ＯＳＧ）に電気を供給する「オフサイトＰＰＡサービス」の協定を締結したと発表した。適地が限られる太陽光発電で、農地を活用しながら企業の脱炭素を後押しする。