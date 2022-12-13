政府が防衛力の抜本強化に向けた財源確保のため、自衛隊施設整備の一部に、「建設国債」を活用する方向で検討していることが１３日、分かった。２０２７年度までに１．６兆円程度を充てる。建設国債は道路や橋、港湾整備など公共事業費に使われ、防衛費には充当してこなかった。防衛予算の編成に当たっての大きな方針転換となる。