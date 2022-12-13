塩野義、コロナ薬を追加契約 政府と新たに１００万人分
2022年12月13日15時55分
塩野義製薬は１３日、先月厚生労働省から緊急承認を受けた新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」について、政府と新たに１００万人分の追加販売契約を結んだと発表した。既に製造は済ませており、年内に引き渡す予定という。
塩野義、コロナ薬を追加契約 政府と新たに１００万人分
2022年12月13日15時55分
塩野義製薬は１３日、先月厚生労働省から緊急承認を受けた新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」について、政府と新たに１００万人分の追加販売契約を結んだと発表した。既に製造は済ませており、年内に引き渡す予定という。
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