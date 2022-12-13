山根隆治 元民主党参院議員（２００６年撮影）

山根 隆治氏（やまね・りゅうじ＝元民主党参院議員）１０日午後７時、肺がんのため埼玉県川越市の自宅で死去、７４歳。東京都出身。葬儀は２０日午前１０時３０分から同市小仙波８６７の１の川越市民聖苑やすらぎのさとで。喪主は妻美樹子（みきこ）さん。



〔写真特集〕追悼 2022

０１年参院選に埼玉選挙区から出馬し、初当選。当選２回。外務副大臣などを務めた。