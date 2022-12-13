富士フイルムは１３日、韓国平澤市に先端半導体材料の工場を新設すると発表した。２０２４年春の稼働予定で、イメージセンサー用のカラーフィルター材料を生産し、電子材料事業を強化する。投資額は数十億円。稼働により同材料のグローバルな生産能力は現行比３割増となる。