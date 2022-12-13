アフリカ連合のＧ２０参加「前向き」 林外相
2022年12月13日14時57分
林芳正外相は１３日の記者会見で、アフリカ連合（ＡＵ）の２０カ国・地域（Ｇ２０）参加について「前向きに検討を進めている」と明らかにした。米国が同日から開催予定のアフリカ各国首脳との会談で提案する見通しで、日本も足並みをそろえる考えだ。
アフリカ連合のＧ２０参加「前向き」 林外相
2022年12月13日14時57分
林芳正外相は１３日の記者会見で、アフリカ連合（ＡＵ）の２０カ国・地域（Ｇ２０）参加について「前向きに検討を進めている」と明らかにした。米国が同日から開催予定のアフリカ各国首脳との会談で提案する見通しで、日本も足並みをそろえる考えだ。
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