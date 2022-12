米ニュージャージー州エジソン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 初開催のデジタル・エンジニアリング・アワードの受賞者に、世界の30の企業チームおよび個人が選ばれました。この賞は今年、L&Tテクノロジー・サービシズ(LTTS)が、世界をリードする技術調査・顧問会社のインフォメーション・サービシズ・グループ(ISG)および主要なビジネスニュース・チャンネルCNBC-TV18と提携して開始しました。

30 winners honored across nine categories at the inaugural edition of the Digital Engineering Awards, held at Jersey City, USA (Photo: Business Wire)