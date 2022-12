“From my Battle to Our War!”

韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ウィメイド(代表:チャン・ヒョングク)が本日(13日)、大作MMORPG「MIR4」の強力な「ティア2アイテム」を公開した。

ウィメイドがMIR4の「ティア2アイテム」と特殊強化のアップデートを公開 (画像:ビジネスワイヤ)

今回のアップデートで魔石、虹彩石、精霊宝物のティア2アイテムが追加された。ティア2アイテムは召喚によってのみ獲得できる。

ティア2アイテムの合成に成功すると、ワンランク上のアイテムを獲得できる。一定の確率でXDRACOアイテムも与えられる。

英雄ランク以上のティア2魔石、精霊宝物は特殊強化によってさらに強力な効力を発揮する。特殊強化には同じランクとティアのアイテムが必要で、素材アイテム「Dragonsteel」が使用される。

これとあわせ、年末を控えてクリスマスイベントなどイベントも盛りだくさんである。

ユーザーは14日間の出席イベントに参加することで、特別な年末プレゼントが入った「雪片箱」を獲得できる。各種召喚券や英雄ランクの龍の素材など、豪華な報酬がもらえる。

クリスマスを記念して、24日から25日までの間にアクセスするすべてのユーザーを対象にプッシュイベントが行われる。商店で龍の素材、精霊石、武功秘伝召喚券を1,225枚の銅貨で購入できるクリスマス特価イベントも用意されている。

From my battle, to our war!

「MIR4」に関する詳細は公式サイトで確認できる。

