米ジョージア州ダルース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 農業機械と精密農業技術の設計・製造・販売における世界的リーダー企業のAGCOコーポレーション(NYSE:AGCO)は、米国農業・生物工学会(ASABE)から2023年度のAE50賞を10件受賞しました。毎年、工学専門家の国際的なパネルが、食品・農業産業向けの工学的な製品とシステムを対象に、その年の最も革新的な設計50点を表彰しています。AGCOが受賞した10件のAE50賞の対象は、フェント、ヒューズ、インテリジェント・アグ、マッセイファーガソン、プレシジョン・プランティングを含む当社の強力なブランドポートフォリオに及んでいます。

AGCO Corp. won ten 2023 AE50 Awards from ASABE for innovative design in engineering products or systems for agriculture. AGCO’s awards span the company’s strong brand portfolio, including Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson, and Precision Planting. Pictured above are the AE50 Award-winning Massey Ferguson WR Series Windrower and Fendt 700 Gen7 Vario tractor.(Photo: Business Wire)