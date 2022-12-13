１２月は２９５３億円配分 ２２年度特別交付税―総務省
2022年12月13日11時51分
総務省は１３日、２０２２年度１２月分の特別交付税として、前年度比３．９％（１０９億円）増の２９５３億円を地方自治体に配分すると発表した。各地で相次いだ大規模災害への対応分などを算定した。１５日に交付する。
交付額は、３月に震度６強の地震に見舞われた福島県相馬市が前年度比５倍超の１８億８９００万円、８月上旬の豪雨で被害を受けた新潟県村上市が３倍弱の８億５３００万円などとなった。
１２月は２９５３億円配分 ２２年度特別交付税―総務省
2022年12月13日11時51分
総務省は１３日、２０２２年度１２月分の特別交付税として、前年度比３．９％（１０９億円）増の２９５３億円を地方自治体に配分すると発表した。各地で相次いだ大規模災害への対応分などを算定した。１５日に交付する。
交付額は、３月に震度６強の地震に見舞われた福島県相馬市が前年度比５倍超の１８億８９００万円、８月上旬の豪雨で被害を受けた新潟県村上市が３倍弱の８億５３００万円などとなった。
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