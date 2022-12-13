西村環境相、ＣＯＰ１５出席へ
2022年12月13日11時46分
西村明宏環境相は１３日の閣議後記者会見で、カナダ・モントリオールで開催中の国連生物多様性条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）に出席すると発表した。閣僚級会合に参加するため、１４～１９日の日程で出張する予定。
西村環境相、ＣＯＰ１５出席へ
2022年12月13日11時46分
西村明宏環境相は１３日の閣議後記者会見で、カナダ・モントリオールで開催中の国連生物多様性条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）に出席すると発表した。閣僚級会合に参加するため、１４～１９日の日程で出張する予定。
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