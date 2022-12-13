アニメ映画賞に日本の「犬王」 Ｇ・グローブ、候補作発表
2022年12月13日11時30分
【ロサンゼルス時事】米アカデミー賞の前哨戦となる第８０回ゴールデン・グローブ賞（ハリウッド外国人記者協会主催）候補が１２日発表され、アニメ映画賞に日本の「犬王」（湯浅政明監督）がノミネートされた。授賞式は来年１月１０日に開かれる。
作家古川日出男さんによる「平家物語 犬王の巻」が原作。室町時代を舞台に能楽師の犬王と琵琶法師の友魚が歌と舞いを交わし、スターダムを駆け上がる姿を描いている。
アニメ映画賞に日本の「犬王」 Ｇ・グローブ、候補作発表
2022年12月13日11時30分
【ロサンゼルス時事】米アカデミー賞の前哨戦となる第８０回ゴールデン・グローブ賞（ハリウッド外国人記者協会主催）候補が１２日発表され、アニメ映画賞に日本の「犬王」（湯浅政明監督）がノミネートされた。授賞式は来年１月１０日に開かれる。
作家古川日出男さんによる「平家物語 犬王の巻」が原作。室町時代を舞台に能楽師の犬王と琵琶法師の友魚が歌と舞いを交わし、スターダムを駆け上がる姿を描いている。
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