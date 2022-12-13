通級指導
2022年12月13日10時59分
通級指導 軽度の障害を持ち通常学級に通う児童生徒に対し、自立に向けた指導を行う制度。注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）や自閉症などの発達障害が半数以上を占める。２０２０年度に受けたのは１６万４７００人と、過去１０年で２．７倍に増えた。
個別支援が多く、例えばＡＤＨＤの子には対話や感情制御の訓練、文章を読むのが苦手な子には定規を使って読む訓練などを行う。
通級指導
2022年12月13日10時59分
通級指導 軽度の障害を持ち通常学級に通う児童生徒に対し、自立に向けた指導を行う制度。注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）や自閉症などの発達障害が半数以上を占める。２０２０年度に受けたのは１６万４７００人と、過去１０年で２．７倍に増えた。
個別支援が多く、例えばＡＤＨＤの子には対話や感情制御の訓練、文章を読むのが苦手な子には定規を使って読む訓練などを行う。
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