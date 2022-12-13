眠気を「殺す」缶コーヒー サントリー食品インターナショナル
2022年12月13日10時32分
サントリー食品インターナショナルは、カフェインがたっぷりで「眠気を殺す」というコンセプトの缶コーヒー「ＫＩＬＬＥＲ ＣＯＦＦＥＥ（キラーコーヒー）」を発売。苦味と濃さが引き立つ「覚醒ビターＢＬＡＣＫ（ブラック）」と、目の覚めるような甘さの「覚醒スイートＬＡＴＴＥ（ラテ）」の２種類。２４５グラム入りで希望小売価格は各１５６円。
眠気を「殺す」缶コーヒー サントリー食品インターナショナル
2022年12月13日10時32分
サントリー食品インターナショナルは、カフェインがたっぷりで「眠気を殺す」というコンセプトの缶コーヒー「ＫＩＬＬＥＲ ＣＯＦＦＥＥ（キラーコーヒー）」を発売。苦味と濃さが引き立つ「覚醒ビターＢＬＡＣＫ（ブラック）」と、目の覚めるような甘さの「覚醒スイートＬＡＴＴＥ（ラテ）」の２種類。２４５グラム入りで希望小売価格は各１５６円。
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