米ゴールドマン、消費者部門縮小へ 数百人削減、無担保ローン停止
2022年12月13日10時07分
【ニューヨーク時事】米ブルームバーグ通信は１２日、関係者の話として、米金融大手ゴールドマン・サックスが、消費者金融部門を縮小すると報じた。同部門の人員を数百人規模で削減。数カ月以内に無担保ローンの組成も停止する。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げを背景に市場環境が悪化したことから、コスト削減を進めるという。
米ゴールドマン、消費者部門縮小へ 数百人削減、無担保ローン停…
2022年12月13日10時07分
【ニューヨーク時事】米ブルームバーグ通信は１２日、関係者の話として、米金融大手ゴールドマン・サックスが、消費者金融部門を縮小すると報じた。同部門の人員を数百人規模で削減。数カ月以内に無担保ローンの組成も停止する。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げを背景に市場環境が悪化したことから、コスト削減を進めるという。
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