【ニューヨーク時事】米ブルームバーグ通信は１２日、関係者の話として、米金融大手ゴールドマン・サックスが、消費者金融部門を縮小すると報じた。同部門の人員を数百人規模で削減。数カ月以内に無担保ローンの組成も停止する。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げを背景に市場環境が悪化したことから、コスト削減を進めるという。