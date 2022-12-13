【ベイルートＡＦＰ時事】過激派組織「イスラム国」（ＩＳ）は１２日、アフガニスタンでこの日起きたカブールのホテル襲撃について声明を出し「中国の外交官や商売人が集まる大きなホテルを攻撃した」と述べ、犯行を認めた。ＩＳ構成員の１人がパーティーを、別の１人がロビーを狙ったなどと主張している。