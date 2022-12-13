首相動静（１２月１３日）
2022年12月13日08時09分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
首相動静（１２月１３日）
関連記事
話題のニュース
政治用語
政治
日オランダと懸念共有 対中半導体規制を協議―米大統領補佐官(12/13 09:42)
首相動静（１２月１３日）(12/13 08:09)
ウクライナ防空強化を支援 岸田首相、広島で「強い意思示す」―Ｇ７首脳会合(12/13 07:46)
核廃絶論議、分断が影 岸田首相「橋渡し」、険しさ増す―国際賢人会議(12/13 07:10)
自民、現職１０人落選も勢力維持へ 「想定内」と安堵、野党振るわず―茨城県議選(12/13 07:09)
自民・萩生田氏、訪台で存在感 「後ろ盾」なくなり、問われる自力(12/13 07:07)
防衛増税、閣内・党から異論続出 政権基盤揺らぐ恐れも(12/13 07:04)
防衛財源、国債活用論根強く 「今後５年」にあいまいさ―政府・与党(12/13 07:04)
日本の常任理事国入り支持 独印ブラジルも歓迎―英(12/13 06:59)
首相動静（１２月１２日）(12/13 01:11)
ＮＩＳＡ上限１５００万円 つみたて年１２０万円に拡大―政府・与党(12/12 21:53)
中国軍事行動「住民に脅威」 新安保３文書、与党実務者が了承―１６日にも閣議決定(12/12 20:53)
防衛費、２３年度は６．５兆円 増税「２４年以降に段階的」―茂木自民幹事長(12/12 20:44)
島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）(12/12 20:39)
今年の漢字、岸田首相は「進」(12/12 20:05)
自民、次世代革新炉建設を提言 岸田首相「しっかり活用」(12/12 19:41)
米高官が中国訪問 国務長官の訪中準備(12/12 19:40)
防衛財源、法人税で７割 たばこ・復興所得税も検討―２７年度までに１兆円、政府・与党(12/12 18:59)
れいわ・天畠氏がコロナ感染(12/12 16:59)
日バングラＥＰＡへ共同研究 政府(12/12 16:58)
岸田首相、ドライバー贈呈に笑顔 ゴルフ山下美夢有選手と面会(12/12 16:58)
吉村大阪知事、電通に法令順守の徹底求める 万博事業参加で(12/12 14:23)
食料安保大綱の策定提言 自民(12/12 12:38)
防衛財源「閣内で共有」 松野官房長官、高市氏の増税批判に(12/12 12:12)
セネガル大統領が１７日来日(12/12 12:11)
自民、現職１０人落選 過半数は維持―茨城県議選(12/12 09:19)
首相動静（１２月１１日）(12/11 23:31)
防衛財源、国債償還ルール見直しも 中国は軍事行動抑制を―自民・萩生田氏(12/11 19:51)
防衛財源、検討本格化 ２７年度までに１兆円強―政府・与党(12/11 19:30)
岸田首相、広島サミットで核廃絶議論 国際賢人会議が閉幕(12/11 18:55)
会員限定