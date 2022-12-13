ＮＹ株、５２８ドル高 買い戻しで急反発
2022年12月13日07時19分
【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク株式市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融政策会合などを控えて買い戻しが入り、株価は急反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比５２８．５８ドル高の３万４００５．０４ドルで終了した。
ＮＹ株、５２８ドル高 買い戻しで急反発
2022年12月13日07時19分
【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク株式市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融政策会合などを控えて買い戻しが入り、株価は急反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比５２８．５８ドル高の３万４００５．０４ドルで終了した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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