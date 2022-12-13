【共通ニュース】

◆薗浦議員を任意聴取へ 秘書、過少記載メールか 東京地検

◆「戦」終結願って 今年の漢字

◆月へ民間船 省エネ旅出発 「ＨＡＫＵＴＯ―Ｒ」来年４月着陸予定

◆所得３０億円超、課税強化案 政府・与党、２５年にも導入

◆代表幹事 新浪氏内定 同友会 飲料メーカー出身初

◆茨城県議選 自民不振 統一地方選控え 現職１０人落選

◆家賃滞納で「明け渡し」違法 最高裁判決 借り主側の保護重視

◆被爆２世の国賠請求棄却 遺伝的影響「知見確立せず」 長崎地裁▽子や孫へ影響「不安は深刻」原告

〔日経〕

◆エコカー減税絞り込み ガソリン車対象外 ２５年から(1)

◆パート時給 ５０円増要求へ ＵＡゼンセン 「５％上げ」最高水準(1)

◆企業物価、日本高止まり １１月９．３％上昇、米欧は伸び減速 価格転嫁の動き 長引く(2)

◆ＡＩ融資 共同事業解消 みずほ・ソフトバンク 専門人材不足 個人データ活用に課題(9)

◆銀証間の情報共有 追加規制緩和 結論見送り 日興処分で慎重論も(9)

◆景況感、４期連続悪化か １２月短観 製造業、輸出環境厳しく 民間予測(9)

（続）