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１３日の朝刊（都内最終版）☆２

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１３日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月13日06時31分

【共通ニュース】
◆薗浦議員を任意聴取へ　秘書、過少記載メールか　東京地検
◆「戦」終結願って　今年の漢字
◆月へ民間船　省エネ旅出発　「ＨＡＫＵＴＯ―Ｒ」来年４月着陸予定
◆所得３０億円超、課税強化案　政府・与党、２５年にも導入
◆代表幹事　新浪氏内定　同友会　飲料メーカー出身初
◆茨城県議選　自民不振　統一地方選控え　現職１０人落選
◆家賃滞納で「明け渡し」違法　最高裁判決　借り主側の保護重視
◆被爆２世の国賠請求棄却　遺伝的影響「知見確立せず」　長崎地裁▽子や孫へ影響「不安は深刻」原告
〔日経〕
◆エコカー減税絞り込み　ガソリン車対象外　２５年から(1)
◆パート時給　５０円増要求へ　ＵＡゼンセン　「５％上げ」最高水準(1)
◆企業物価、日本高止まり　１１月９．３％上昇、米欧は伸び減速　価格転嫁の動き　長引く(2)
◆ＡＩ融資　共同事業解消　みずほ・ソフトバンク　専門人材不足　個人データ活用に課題(9)
◆銀証間の情報共有　追加規制緩和　結論見送り　日興処分で慎重論も(9)
◆景況感、４期連続悪化か　１２月短観　製造業、輸出環境厳しく　民間予測(9)
（続）

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