【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）は１２日、弾道ミサイル開発を続ける北朝鮮への追加制裁で合意した。対象は８個人と４団体で、ＥＵへの渡航禁止や資産凍結が科される。制裁は同日発動された。

ＥＵは声明で、北朝鮮に対し「国際法の下で義務を順守し、関係者との対話を再開するよう求める」と述べた。