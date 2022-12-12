ＮＹ株反発、一時１００ドル超高
2022年12月12日23時58分
【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク株式相場は反発して始まった。午前９時３５分現在、優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１１６．２７ドル高の３万３５９２．７３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７．３９ポイント高の１万１０２２．０１。
ＮＹ株反発、一時１００ドル超高
2022年12月12日23時58分
【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク株式相場は反発して始まった。午前９時３５分現在、優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１１６．２７ドル高の３万３５９２．７３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７．３９ポイント高の１万１０２２．０１。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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