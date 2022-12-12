【ロンドン時事】週明け１２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３６円台後半で小動きとなった。正午現在は１３６円７５～８５銭と、前週末午後４時比２０銭の円安・ドル高。