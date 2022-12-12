尾身会長がコロナ感染 喉に違和感、発熱なし
2022年12月12日20時49分
内閣官房は１２日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長（７３）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０日夕から軽度の倦怠（けんたい）感があり、発熱はなかったが１２日にＰＣＲ検査を受け、陽性と判明した。現在の症状は喉の違和感のみという。
尾身会長がコロナ感染 喉に違和感、発熱なし
2022年12月12日20時49分
内閣官房は１２日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長（７３）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０日夕から軽度の倦怠（けんたい）感があり、発熱はなかったが１２日にＰＣＲ検査を受け、陽性と判明した。現在の症状は喉の違和感のみという。
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