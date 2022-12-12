島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）
2022年12月12日20時39分
島袋 宗康氏（しまぶくろ・そうこう＝元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）９日午前３時１０分、老衰のため死去、９６歳。那覇市出身。葬儀は１３日午後２時から沖縄県浦添市伊奈武瀬１の７の１のいなんせ会館で。喪主は妻良子（よしこ）さん。
島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）
2022年12月12日20時39分
島袋 宗康氏（しまぶくろ・そうこう＝元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）９日午前３時１０分、老衰のため死去、９６歳。那覇市出身。葬儀は１３日午後２時から沖縄県浦添市伊奈武瀬１の７の１のいなんせ会館で。喪主は妻良子（よしこ）さん。
話題のニュース
政治用語
政治
中国軍事行動「住民に脅威」 新安保３文書、与党実務者が了承―１６日にも閣議決定(12/12 20:53)
防衛費、２３年度は６．５兆円 増税「２４年以降に段階的」―茂木自民幹事長(12/12 20:44)
島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）(12/12 20:39)
今年の漢字、岸田首相は「進」(12/12 20:05)
首相動静（１２月１２日）(12/12 19:42)
自民、次世代革新炉建設を提言 岸田首相「しっかり活用」(12/12 19:41)
米高官が中国訪問 国務長官の訪中準備(12/12 19:40)
防衛財源、法人税で７割 たばこ・復興所得税も検討―２７年度までに１兆円、政府・与党(12/12 18:59)
れいわ・天畠氏がコロナ感染(12/12 16:59)
日バングラＥＰＡへ共同研究 政府(12/12 16:58)
岸田首相、ドライバー贈呈に笑顔 ゴルフ山下美夢有選手と面会(12/12 16:58)
吉村大阪知事、電通に法令順守の徹底求める 万博事業参加で(12/12 14:23)
食料安保大綱の策定提言 自民(12/12 12:38)
防衛財源「閣内で共有」 松野官房長官、高市氏の増税批判に(12/12 12:12)
セネガル大統領が１７日来日(12/12 12:11)
自民、現職１０人落選 過半数は維持―茨城県議選(12/12 09:19)
首相動静（１２月１１日）(12/11 23:31)
防衛財源、国債償還ルール見直しも 中国は軍事行動抑制を―自民・萩生田氏(12/11 19:51)
防衛財源、検討本格化 ２７年度までに１兆円強―政府・与党(12/11 19:30)
岸田首相、広島サミットで核廃絶議論 国際賢人会議が閉幕(12/11 18:55)
台湾の半導体企業訪問 自民・萩生田氏(12/11 17:43)
岸補佐官、次期衆院選に不出馬 後継には長男、後援会に伝達(12/11 17:06)
復興財源転用「断じてない」 防衛費の増額巡り―秋葉復興相(12/11 16:54)
核有識者、原爆慰霊碑に献花 資料館も視察(12/11 11:01)
米高官が日中韓歴訪 国務長官の訪問準備(12/11 07:25)
配慮義務に「抜け道」懸念 実効性向上へ運用・見直し課題―救済新法(12/11 07:08)
嫡出推定見直し 無戸籍者解消に期待―改正民法成立(12/11 07:06)
防衛増税、年内決定「強い決意」 開始時期は柔軟対応―岸田首相(12/10 22:15)
首相動静（１２月１０日）(12/10 22:10)
ガーシー参院議員、今国会も出席ゼロ 「安全に帰国できない」(12/10 21:41)
会員限定