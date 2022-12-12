ＮＢＡ試合結果（１１日）
2022年12月12日16時02分
ペリカンズ １２９―１２４ サ ン ズ
レーカーズ １２４―１１７ ピストンズ
ニックス １１２―９９ キングズ
マジック １１１―９９ ラプターズ
７６ｅｒｓ １３１―１１３ ホーネッツ
ホークス １２３―１２２ ブ ル ズ
ロケッツ ９７―９２ バックス
（時事）
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2022年12月12日16時02分
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ニックス １１２―９９ キングズ
マジック １１１―９９ ラプターズ
７６ｅｒｓ １３１―１１３ ホーネッツ
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