円、１３６円台後半 ロンドン外為
2022年12月12日18時33分
【ロンドン時事】週明け１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３６円台後半で推移した。午前９時現在は１３６円８０～９０銭と、前週末午後４時比２５銭の円安・ドル高。
円、１３６円台後半 ロンドン外為
2022年12月12日18時33分
【ロンドン時事】週明け１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３６円台後半で推移した。午前９時現在は１３６円８０～９０銭と、前週末午後４時比２５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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