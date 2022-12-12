松山、変わらず２０位 男子ゴルフ世界ランク
2022年12月12日18時16分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２０位だった。比嘉一貴は二つ上げて７１位。星野陸也は１１０位、桂川有人は１１９位、稲森佑貴は１２０位。
１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）
松山、変わらず２０位 男子ゴルフ世界ランク
2022年12月12日18時16分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２０位だった。比嘉一貴は二つ上げて７１位。星野陸也は１１０位、桂川有人は１１９位、稲森佑貴は１２０位。
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