男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２０位だった。比嘉一貴は二つ上げて７１位。星野陸也は１１０位、桂川有人は１１９位、稲森佑貴は１２０位。

１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）