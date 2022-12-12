西尾誠泰氏死去（元読売新聞大阪本社常勤監査役）
2022年12月12日17時41分
西尾 誠泰氏（にしお・しげやす＝元読売新聞大阪本社常勤監査役）７日午後１時２２分、がん性胸膜炎のため死去、８５歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男拓郎（たくろう）氏。香典などは辞退する。
西尾誠泰氏死去（元読売新聞大阪本社常勤監査役）
2022年12月12日17時41分
西尾 誠泰氏（にしお・しげやす＝元読売新聞大阪本社常勤監査役）７日午後１時２２分、がん性胸膜炎のため死去、８５歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男拓郎（たくろう）氏。香典などは辞退する。
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