円相場、１３６円６８～６９銭 １２日午後５時現在
2022年12月12日17時11分
１２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円６８～６９銭と、前週末（１３６円３６～３６銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３６円６８～６９銭 １２日午後５時現在
2022年12月12日17時11分
１２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円６８～６９銭と、前週末（１３６円３６～３６銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
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