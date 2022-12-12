れいわ・天畠氏がコロナ感染
2022年12月12日16時59分
参院は１２日、れいわ新選組の天畠大輔参院議員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０日に陽性と判明し、自宅療養している。天畠氏は四肢まひなどの重度障害を持つ。
れいわ・天畠氏がコロナ感染
2022年12月12日16時59分
参院は１２日、れいわ新選組の天畠大輔参院議員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０日に陽性と判明し、自宅療養している。天畠氏は四肢まひなどの重度障害を持つ。
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