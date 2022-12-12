松野博一官房長官は１２日の記者会見で、バングラデシュとの経済連携協定（ＥＰＡ）締結に向け、近く共同研究を開始すると発表した。「わが国とバングラデシュは近年、経済関係が大きく発展しており、引き続き関係強化の取り組みを進める」と説明。今年は両国の国交樹立５０周年に当たる。