宮内オーナー退任 プロ野球・オリックス
2022年12月12日16時51分
オリックスは１２日、球団オーナーを１９８８年１１月から務めてきた宮内義彦氏が１２月３１日付で退任する役員人事を発表した。後任にはオリックスグループ最高経営責任者（ＣＥＯ）の井上亮氏が来年１月１日付で就任する。
宮内オーナー退任 プロ野球・オリックス
2022年12月12日16時51分
オリックスは１２日、球団オーナーを１９８８年１１月から務めてきた宮内義彦氏が１２月３１日付で退任する役員人事を発表した。後任にはオリックスグループ最高経営責任者（ＣＥＯ）の井上亮氏が来年１月１日付で就任する。
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