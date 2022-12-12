宮台さん襲撃事件 東京都立大南大沢キャンパス（東京都八王子市）の学生会館北側路上で、同大教授で社会学者の宮台真司さん（６３）が男に刃物で襲撃された事件。１１月２９日午後４時１７分ごろ、講義を終え駐車場に向かっていたところ、突然背後から殴られた上、刃物で切り付けられ約６週間の重傷を負った。

男は身長１８０～１９０センチとみられ、マスクを着用し、上下黒っぽい姿で、住宅街方面に逃走。現場に遺留品はなく、宮台さんと面識はないとみられる。