オンライン上の仮想空間「メタバース」でのイベント開催を手掛ける「ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」（モノアイテクノロジー、本社神戸市、本城嘉太郎社長）は２０日、東証グロース市場に上場する。約７億１６００万円の調達資金は、事業拡大に伴う開発者の採用や人件費、研究開発費に充てる。