アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ドバイ首長国の独占的な電気・水道供給事業者で、ドバイ金融市場(DFM)に上場されているドバイ電気水道局(ISIN:AED001801011)(シンボル:DEWA)は、2022年の2回目の株主総会を開催しました。DEWAの株主は、2022年12月22日を権利確定日とする20.3億UAEディルハムの特別配当金の支払いを承認しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20221212005585/ja/

Dubai Electricity and Water Authority PJSC shareholders approve one-time payment of AED 2.03 billion in special dividend to shareholders (Photo: AETOSWire)