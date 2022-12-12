流通や繊維などの産業別労働組合ＵＡゼンセン（組合員１８５万人）は１２日、２０２３年春闘の要求方針案を発表した。基本的な内容は先月公表した素案通りで、定期昇給分と合わせて計６％程度の賃上げを目指す。他の産業との格差を縮小するため、連合が掲げる水準（計５％）に１ポイント上乗せした。