吉村大阪知事、電通に法令順守の徹底求める 万博事業参加で
2022年12月12日14時23分
大阪府の吉村洋文知事は１２日、東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で捜索を受けている広告最大手の電通が、２０２５年大阪・関西万博の関連事業に携わることについて「五輪で起きたことは絶対あってはならない」と述べ、法令順守の徹底を求めた。府庁内で記者団に語った。
吉村大阪知事、電通に法令順守の徹底求める 万博事業参加で
2022年12月12日14時23分
大阪府の吉村洋文知事は１２日、東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で捜索を受けている広告最大手の電通が、２０２５年大阪・関西万博の関連事業に携わることについて「五輪で起きたことは絶対あってはならない」と述べ、法令順守の徹底を求めた。府庁内で記者団に語った。
話題のニュース
政治用語
政治
吉村大阪知事、電通に法令順守の徹底求める 万博事業参加で(12/12 14:23)
食料安保大綱の策定提言 自民(12/12 12:38)
防衛財源に法人・たばこ税 復興所得税も活用、１兆円確保―政府・与党(12/12 12:20)
防衛財源「閣内で共有」 松野官房長官、高市氏の増税批判に(12/12 12:12)
セネガル大統領が１７日来日(12/12 12:11)
首相動静（１２月１２日）(12/12 12:04)
自民、現職１０人落選 過半数は維持―茨城県議選(12/12 09:19)
首相動静（１２月１１日）(12/11 23:31)
防衛財源、国債償還ルール見直しも 中国は軍事行動抑制を―自民・萩生田氏(12/11 19:51)
防衛財源、検討本格化 ２７年度までに１兆円強―政府・与党(12/11 19:30)
岸田首相、広島サミットで核廃絶議論 国際賢人会議が閉幕(12/11 18:55)
台湾の半導体企業訪問 自民・萩生田氏(12/11 17:43)
岸補佐官、次期衆院選に不出馬 後継には長男、後援会に伝達(12/11 17:06)
復興財源転用「断じてない」 防衛費の増額巡り―秋葉復興相(12/11 16:54)
核有識者、原爆慰霊碑に献花 資料館も視察(12/11 11:01)
米高官が日中韓歴訪 国務長官の訪問準備(12/11 07:25)
配慮義務に「抜け道」懸念 実効性向上へ運用・見直し課題―救済新法(12/11 07:08)
嫡出推定見直し 無戸籍者解消に期待―改正民法成立(12/11 07:06)
防衛増税、年内決定「強い決意」 開始時期は柔軟対応―岸田首相(12/10 22:15)
首相動静（１２月１０日）(12/10 22:10)
ガーシー参院議員、今国会も出席ゼロ 「安全に帰国できない」(12/10 21:41)
維新候補に府議 大阪市長選(12/10 21:21)
出産一時金５０万円に増額 ２３年度から子育て支援強化―岸田首相表明(12/10 21:19)
台湾海峡の安定維持へ連携 萩生田氏、蔡総統と会談(12/10 20:47)
山口公明代表、中韓訪問を検討(12/10 20:42)
核廃絶へ岸田首相「道筋探る」 広島で「国際賢人会議」開幕(12/10 20:42)
自主返納、累計４．４億円で終了 参院議員歳費(12/10 20:36)
救済新法が成立 悪質寄付勧誘に刑事罰―臨時国会閉幕(12/10 20:19)
臨時国会、法案成立率９５．５％ 旅館業法改正案は断念(12/10 18:42)
薬害Ｃ型肝炎の改正救済法成立 給付金請求、２８年まで延長(12/10 17:52)
会員限定