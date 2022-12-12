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食料安保大綱の策定提言　自民

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食料安保大綱の策定提言　自民

2022年12月12日12時38分

自民党の森山裕選対委員長＝９月２６日、衆院議員会館

自民党の森山裕選対委員長＝９月２６日、衆院議員会館

　自民党は１２日、「食料安全保障強化政策大綱（仮称）」を策定し、必要な予算を確保するよう政府に申し入れた。党食料安全保障検討委員会の委員長を務める選対委員長らが首相官邸を訪れ、首相に提言書を手渡した。
　提言書は、気候変動に伴う自然災害の多発やロシアによるウクライナ侵攻などで、食料の安定供給に対するリスクが急激に高まっていると指摘した。会談後、森山氏は記者団に対し、首相が「国の安全保障で、防衛力の問題と食料安全保障問題は非常に大事だ。しっかり取り組んでいきたい」と発言したことを明らかにした。

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