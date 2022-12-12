食料安保大綱の策定提言 自民
2022年12月12日12時38分
食料安保大綱の策定提言 自民
2022年12月12日12時38分
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食料安保大綱の策定提言 自民(12/12 12:38)
防衛財源に法人・たばこ税 復興所得税も活用、１兆円確保―政府・与党(12/12 12:20)
防衛財源「閣内で共有」 松野官房長官、高市氏の増税批判に(12/12 12:12)
セネガル大統領が１７日来日(12/12 12:11)
首相動静（１２月１２日）(12/12 10:15)
自民、現職１０人落選 過半数は維持―茨城県議選(12/12 09:19)
首相動静（１２月１１日）(12/11 23:31)
防衛財源、国債償還ルール見直しも 中国は軍事行動抑制を―自民・萩生田氏(12/11 19:51)
防衛財源、検討本格化 ２７年度までに１兆円強―政府・与党(12/11 19:30)
岸田首相、広島サミットで核廃絶議論 国際賢人会議が閉幕(12/11 18:55)
台湾の半導体企業訪問 自民・萩生田氏(12/11 17:43)
岸補佐官、次期衆院選に不出馬 後継には長男、後援会に伝達(12/11 17:06)
復興財源転用「断じてない」 防衛費の増額巡り―秋葉復興相(12/11 16:54)
核有識者、原爆慰霊碑に献花 資料館も視察(12/11 11:01)
米高官が日中韓歴訪 国務長官の訪問準備(12/11 07:25)
配慮義務に「抜け道」懸念 実効性向上へ運用・見直し課題―救済新法(12/11 07:08)
嫡出推定見直し 無戸籍者解消に期待―改正民法成立(12/11 07:06)
防衛増税、年内決定「強い決意」 開始時期は柔軟対応―岸田首相(12/10 22:15)
首相動静（１２月１０日）(12/10 22:10)
ガーシー参院議員、今国会も出席ゼロ 「安全に帰国できない」(12/10 21:41)
維新候補に府議 大阪市長選(12/10 21:21)
出産一時金５０万円に増額 ２３年度から子育て支援強化―岸田首相表明(12/10 21:19)
台湾海峡の安定維持へ連携 萩生田氏、蔡総統と会談(12/10 20:47)
山口公明代表、中韓訪問を検討(12/10 20:42)
核廃絶へ岸田首相「道筋探る」 広島で「国際賢人会議」開幕(12/10 20:42)
自主返納、累計４．４億円で終了 参院議員歳費(12/10 20:36)
救済新法が成立 悪質寄付勧誘に刑事罰―臨時国会閉幕(12/10 20:19)
臨時国会、法案成立率９５．５％ 旅館業法改正案は断念(12/10 18:42)
薬害Ｃ型肝炎の改正救済法成立 給付金請求、２８年まで延長(12/10 17:52)
国葬「国会の関与必要」 衆院協議会が報告(12/10 17:51)
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