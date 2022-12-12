逃走中の男を公開捜査 宮台真司さん襲撃事件―警視庁
2022年12月12日10時45分
東京都立大（東京都八王子市）の教授で社会学者の宮台真司さん（６３）が男に襲撃され重傷を負った事件で、警視庁捜査１課は１２日、殺人未遂容疑で行方を追っている男の動画や写真を公開した。
事件は１１月２９日午後４時１７分ごろ、同大南大沢キャンパスの学生会館北側の路上で発生。講義を終えて１人で駐車場に向かっていた宮台さんは鋭利な刃物で切り付けられ、１カ月の重傷を負った。
逃走中の男を公開捜査 宮台真司さん襲撃事件―警視庁
2022年12月12日10時45分
東京都立大（東京都八王子市）の教授で社会学者の宮台真司さん（６３）が男に襲撃され重傷を負った事件で、警視庁捜査１課は１２日、殺人未遂容疑で行方を追っている男の動画や写真を公開した。
事件は１１月２９日午後４時１７分ごろ、同大南大沢キャンパスの学生会館北側の路上で発生。講義を終えて１人で駐車場に向かっていた宮台さんは鋭利な刃物で切り付けられ、１カ月の重傷を負った。
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